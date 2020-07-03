АМКУ оштрафував фармацевтів на півмільйона за рекламу "ліків від коронавірусу"
Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Юрія-фарм" на 528 тисяч гривень за неправдиву рекламу засобу "Декасан" щодо його здатності боротися з коронавірусами.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
На телеканалі 1+1 поширювалась інформація, що препарат він "Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!".
Однак жодної інформації про такі властивості не було в інструкції "Декасану". Так само були відсутні будь-які клінічні дослідження, які б підтвердили лікувальний або профілактичний ефект препарату щодо хвороби Covid-19.
Окрім цього, дані про лікування або профілактику коронавірусу цим засобом не відповідають офіційній інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я.
У АМКУ зазначають, що такими діями підприємство порушило конкурентне законодавство, вводило в оману споживачів та могло отримало конкурентну перевагу над іншими виробниками лікарських засобів, які не поширювали неправдивих відомостей про лікувальні властивості власних препаратів.
Економічна правда
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