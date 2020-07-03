Рада підтримала виділення 2 мільярдів на подолання наслідків паводків

Верховна Рада в п'ятницю ухвалила в цілому законопроект №3776, який пропонує виділити додатково 2 млрд грн на подолання наслідків паводків у західних регіонах країни.

За документ у цілому проголосували 350 народних депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

"З метою формування ресурсу для фінансування невідкладних заходів щодо подолання наслідків надзвичайних ситуацій, Кабінет Міністрів підготував проект закону про внесення змін до державного бюджету України за 2020 рік", - сказав заступник міністра фінансів Денис Улютін, представляючи законопроект.

Він додав, що законопроект передбачає збільшити на 2 млрд грн видатки із загального фонду за бюджетною програмою до резервного фонду за рахунок доходів загального фонду від податку на додану вартість від виготовлених в Україні товарів.





