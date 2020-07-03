Лише 15% коштів фонду боротьби з COVID-19 були виділені на медицину - StateWatch

Із всіх коштів, що вже були виділені з фонду боротьби з COVID-19, лише 15% пішли напряму у медичну галузь.

Про це у статті на Економічній правді.

Виявилось, що з 19 мільярдів, які вже були виділені з фонду, лише 3,2 мільярди для МОЗ пішли безпосередньо на потреби лабораторних центрів та лікарень. До прикладу, Міністерству соціальної політики виділили близько 10 мільярдів гривень на соціальний захист населення під час обмежувальних заходів карантину, що втричі більше, ніж отримав МОЗ.

"Не пожалкували коштів і для Міністерства економіки, якому узгодили 2,9 млрд грн для наповнення фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття", - йдеться в статті.

У списку міністерств, яким погодили виділення коштів опинилось і Міністерство внутрішніх справ, якому узгодили виділення 2,7 млрд грн на зарплати поліцейським, прикордонникам та Нацгвардії.

Окрім коштів, що вже були затверджені Кабінетом міністрів, свого часу ще чекають багато інших запитів від різних органів влади, які також претендують на кошти зі спеціального фонду.

Цікаво те, що і в цьому списку МОЗ не лідирує по запитуваній сумі. Найбільше просять у Міністерстві соціальної політики: 15,2 млрд грн на виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду.

Чималу суму запросили і в Міністерстві економіки: 12 млрд грн для наповнення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що стосується МОЗ, то там просять всього 244 мільйони гривень.

"Та і ті кошти збираються витратити не на боротьбу з COVID-19, а для виплат на безперервний професійний розвиток лікарів та інтернів", - пише автор.

Детальніше читайте за посиланням: Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

Економічна правда