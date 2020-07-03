Компанія Коломойського вперше виграла рамковий тендер на поставку пального "Укрзалізниці"

Компанія "Оіл Трейд 2018" з орбіти групи "Приват" Ігоря Коломойського стала переможцем одного з трьох тендерів четвертого раунду на поставку 9 тисяч тонн дизельного пального "Укрзалізниці" за рамковим контрактом.

Про це повідомляє enkorr.

Один тендер на 3 тис тонн виграла компанія "Оіл Трейд 2018" з орбіти групи "Приват", другий і третій тендер на 6 тис тонн - оптовий трейдер "Альянс Енерго Трейд", свідчать результати торгів в системі ProZorro.

Для "Оіл Трейд 2018" це перша перемога в тендерах УЗ за рамковою угодою.

Компанія з орбіти "Привату" перемогла з розрахунковою ціною 18 121 грн/тонна з ПДВ, "Альянс Енерго Трейд" - з 18 191 грн/тонна і з 18 100 грн/тонна.

Це умовно та ціна, за якою постачальники готові поставити пальне в день аукціону. Вона на 1,9-2,4% нижче, ніж середня крупнооптова ціна ДП на 1 липня, за даними "Консалтингової групи А-95" (18 540 грн/тонна).

За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка в подальшому буде автоматично приплюсовуватиметься до котирувань ДП за 10 днів до отримання рознарядки, знизилася більш ніж на 20%, в порівнянні з третім раундом аукціонів рамкового контракту, які пройшли 17 червня.

Так, у "Альянс Енерго Трейд" фіксована "брудна" маржа становитиме 799 і 723 грн/тонна без ПДВ або 30 дол/тонна і 27,1 дол/тонна за поточним курсом відповідно. У "Оіл Трейд 2018" - 741 грн/тонна або 27,8 дол/тонна.

При цьому, за підсумками аукціонів 17 червня, середня "брудна" маржа становила 970 грн/тонна або 36,3 дол/тонна.

Ця "брудна" маржа, крім чистого заробітку компаній, включає в себе витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.