Офіційний курс: гривня утримує позиції
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 липня на рівні 27,69 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,47 євро (на 29 липня - 32,45 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 27,69 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,45 євро (на 28 липня - 32,60 гривні).
29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.
29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,62 - 27,64 гривні.
28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.
Економічна правда
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