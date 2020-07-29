Офіційний курс: гривня утримує позиції

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 липня на рівні 27,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,47 євро (на 29 липня - 32,45 гривні).