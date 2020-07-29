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Офіційний курс: гривня утримує позиції

Середа, 29 липня 2020, 19:08
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 липня на рівні 27,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,47 євро (на 29 липня - 32,45 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 27,69 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,45 євро (на 28 липня - 32,60 гривні).

29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.

29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,62 - 27,64 гривні.

28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.

Економічна правда

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