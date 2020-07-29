Кабмін доручив за 2 місяці доукомплектувати наглядові ради топ-15 держкомпаній

Кабмін доручив у 2-місячний термін доукомплектувати наглядові ради 15 найбільших держкомпаній незалежними членами та представниками держави.

Відповідне доручення уряд прийняв на засіданні у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Також Кабмін доручив прискорити подачу на розгляд уряду політик власності та ключових показників ефективності наглядових рад для "Нафтогазу", "Укроборонпрому" і "Укрзалізниці".

"Суб'єктам управління: в двомісячний термін забезпечити призначення на вакантні посади в наглядових радах топ-15 найбільших держпідприємств незалежних членів і представників держави", - йдеться у протокольному рішенні.

"Уряд також доручив прискорити затвердження аналогічних документів суб'єктам управління "Укрпошти", "Міжнародного аеропорту "Бориспіль", "Енергоатому", Державної продовольчо-зернової корпорації, а для "Укренерго" - тільки затвердження ключових показників ефективності наглядової ради", - йдеться у повідомленні.