Заступниця Петрашка Панаіотіді увійшла до наглядової ради "Прозорро.Продажі"
Заступницю голови Мінекономіки Світлану Панаіотіді призначили членом наглядової ради держпідприємства "Прозорро.Продажі" як представника держави.
Відповідне рішення затверджено наказом Мінекономіки від 28 липня, повідомляє прес-служба держкомпанії.
"Прозорро.Продажі" - одне з небагатьох держпідприємств в Україні, які мають власну високо професійну наглядову раду. Я рада долучитися до команди та впевнена, наша співпраця буде плідною та продуктивною", - прокоментувала призначення Світлана Панаіотіді.
Наразі до складу наглядової ради підприємства входять: незалежні члени - Надія Васильєва та Дмитро Крепак, представники держави - Світлана Панаіотіді та Ілля Михайлов.
Державне підприємство "Прозорро.Продажі" засноване відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 березня 2018 року N 374, є електронною торговою системою, мета роботи якого - прозора, швидка та ефективна реалізація державного майна, а також запобігання корупції, завдяки громадському контролю та розширенню кола покупців.
Наглядова рада "Прозорро.Продажі" є органом управління підприємством, та виконує покладені на неї обов'язки відповідно до Статуту.
Економічна правда
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