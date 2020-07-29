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Заступниця Петрашка Панаіотіді увійшла до наглядової ради "Прозорро.Продажі"

Середа, 29 липня 2020, 16:45
 

Заступницю голови Мінекономіки Світлану Панаіотіді призначили членом наглядової ради держпідприємства "Прозорро.Продажі" як представника держави.

Відповідне рішення затверджено наказом Мінекономіки від 28 липня, повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Прозорро.Продажі" - одне з небагатьох держпідприємств в Україні, які мають власну високо професійну наглядову раду. Я рада долучитися до команди та впевнена, наша співпраця буде плідною та продуктивною", - прокоментувала призначення Світлана Панаіотіді.

Наразі до складу наглядової ради підприємства входять: незалежні члени - Надія Васильєва та Дмитро Крепак, представники держави - Світлана Панаіотіді та Ілля Михайлов.

Державне підприємство "Прозорро.Продажі" засноване відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 березня 2018 року N 374, є електронною торговою системою, мета роботи якого - прозора, швидка та ефективна реалізація державного майна, а також запобігання корупції, завдяки громадському контролю та розширенню кола покупців.

Наглядова рада "Прозорро.Продажі" є органом управління підприємством, та виконує покладені на неї обов'язки відповідно до Статуту.

Економічна правда

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