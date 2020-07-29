У Києві облаштовують 6 перехоплюючих паркінгів біля метро

Фото: КМДА

Поблизу шести станцій київського метро облаштують перехоплюючі паркувальні майданчики, один уже працює в тестовому режимі.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Густєлєва



Пряма мова: "Перший з шести перехоплюючих паркінгів – біля станції метро Видубичі – вже працює в режимі дослідної експлуатації, поки що на безоплатній основі. Він розрахований на 193 місця. На сьогодні в середньому щодня водії залишають на паркінгу 120-140 автівок".

Деталі: На паркінгу біля "Видубичів" вже влаштували зовнішнє освітлення, транспорте та пішохідне огородження, два безпечних пішохідних переходи, нанесли вертикальну та горизонтальну дорожню розмітку, встановили навігацію. Завершується обладнання вхідних груп: КПП та шлагбаумів.

Усі фото: КМДА

Незабаром також встановлять 10 камер відеоспостереження.

Ще п’ять перехоплюючих паркінгів з’являться на в’їздах у столицю:

Ірпінський напрямок – поблизу станції метро "Академмістечко";

Житомирський напрямок – біля станції метро "Святошин";

Одеський напрямок – біля станції метро "Іподром";

Бориспільський напрямок – біля станції метро "Червоний Хутір";

Гостомельський напрямок – біля станції метро "Сирець".

Загалом на цих паркінгах зможуть розміститися 988 автомобілів.