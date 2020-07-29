В аеропорту "Київ" з'явився пункт ПЛР-тестування на коронавірус
Середа, 29 липня 2020, 16:11
В аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського з'явився спеціальний пункт, де пасажири можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.
"Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі Терміналу А. Аналізи добирають співробітники клініки VERDE Medical Clinic. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може пройти будь-який пасажир", - йдеться у повідомленні.
Результат дослідження надходить на е-мейл пасажира протягом 24 годин. Вартість послуги становить 1700 грн за одну людину.
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