В аеропорту "Київ" з'явився пункт ПЛР-тестування на коронавірус

В аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського з'явився спеціальний пункт, де пасажири можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі Терміналу А. Аналізи добирають співробітники клініки VERDE Medical Clinic. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може пройти будь-який пасажир", - йдеться у повідомленні.