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В аеропорту "Київ" з'явився пункт ПЛР-тестування на коронавірус

Середа, 29 липня 2020, 16:11
 

В аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського з'явився спеціальний пункт, де пасажири можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі Терміналу А. Аналізи добирають співробітники клініки VERDE Medical Clinic. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може пройти будь-який пасажир", - йдеться у повідомленні.

Результат дослідження надходить на е-мейл пасажира протягом 24 годин. Вартість послуги становить 1700 грн за одну людину. 

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аеропорт Київ коронавірус

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