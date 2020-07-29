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Уряд схвалив "пілот" щодо впровадження єдиного е-квитка на транспорт

Середа, 29 липня 2020, 15:49
 

Уряд схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження єдиного е-квитка. Перший "пілот" запустять у Києві із єдиним є-квитком на залізницю та метро.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Придбати квиток можливо буде на Транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua. 

Пропонується встановити термін реалізації ініціативи до 30 червня 2021 року.

На думку урядовців, такі зміни сприятимуть наданню зручних та сучасних цифрових послуг для населення у різних видах транспорту в одному місці при плануванні подорожі.

"Наша амбітна мета – об’єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб всі послуги при плануванні подорожі можна було отримати в одному місці, зручно та швидко.

Експериментальний проєкт з впровадження е-квитка починаємо у столиці із єдиного е-квитка на залізницю та метро", - зазначив очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій..

Впровадженням експериментального проєкту займатиметься ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" у співпраці з АТ "Укрзалізниця" та авіакомпанією SkyUp. 

Економічна правда


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Кабмін Криклій

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