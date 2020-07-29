Бізнес почав частіше скаржитись на дії податкових органів — Рада бізнес-омбудсмена

У 2 кварталі 2020 року Рада бізнес-омбудсмена розглянула 385 скарг підприємців на порушення держорганів, найчастіше бізнес скаржився на дії податкових (68%) та правоохоронних органів (12%).

Про це повідомляє прес-служба Ради бізнес-омбудсмена.

"Швидкозростаюча проблема включення підприємств до списку ризикових платників податків стала найбільшим за кількістю предметом звернень бізнесу у ІІ кварталі 2020 року. РБО отримала 64 скарги з цього приводу, що на третину більше проти I кварталу 2020 року та в чотири рази більше проти II кварталу 2019 року", - йдеться у повідомленні.

"Передусім, список ризикових платників податків має використовуватися для відслідковування компаній, причетних до незаконних оборудок з ПДВ. Проте наразі критерії віднесення підприємств до такого переліку часто не є зрозумілими, а інструмент використовується не за призначенням, створюючи необґрунтований тиск на бізнес.

Ми рекомендуємо, щоб рішення податкового органу щодо включення компаній у список ризикових були належно обґрунтованими, а процедура їх оскарження – чіткою та прозорою", – заявив бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький.

При цьому, кількість оскаржень результатів податкових перевірок (55 скарг) зменшилась на 39% проти I кварталу 2020 року – внаслідок мораторію на податкові перевірки, запровадженого на період карантину.

Економічна правда