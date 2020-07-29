Кабмін прогнозує зростання ВВП на 4,6% у 2021 році

Кабмін прогнозує, що у 2020 році ВВП України впаде на 4,8% та прогнозує зростання на на 4,6% у 2021 році.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Наш базовий прогноз по Україні наразі залишається незмінним - це зменшення ВВП на 4,8% рік до року у 2020 році. Незажаючи на менш оптимістичні прогнози різних організацій, ми більш оптимістичні, ми бачимо, що Україна рухається за тим прогнозом, який розробило і надало Мінекономіки.

Починаючи з 2021 року уряд закладає середньорічне зростання ВВП на 4,6% у наступні роки. Мінімальна зарплата на 2021 рік складає 6250 грн у середньому, у 2022 році - 6700 грн, у 2023 - 7200 грн", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Мінекономіки побудувало макропрогноз із врахуванням середньорічного курс гривні 29,1 за долар.

Як зазначено в проєкті постанови, зростання експорту очікується на 2,9% в наступному і на 6,4% в 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

Дефіцит торгового балансу становитиме в 2021 році 10,4 млрд доларів і 13,6 млрд доларів в 2022 році.

Доопрацьований макропрогноз передбачає збільшення мінімальної зарплати в 2021 році до 6,25 тис грн (в два етапи - до 6 тис грн з початку 2021 року і до 6,5 тис грн з 1 липня), а в 2022 році - до 6,7 тис грн і до 7,176 тис грн в 2023 році.

Згідно з очікуваннями міністерства, номінальна середньомісячна зарплата становитиме в наступному році 13,6 тис грн і 15,4 тис грн в 2022 році. При цьому безробіття становитиме 9,2% працездатного населення в наступному році і 8,5% - через рік.

Номінальний ВВП в наступному році очікується на рівні 4,505 трлн грн з подальшим зростанням до 5,089 трлн грн в 2022 році.

Економічна правда