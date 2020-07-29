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"Укрпошта" заробила 42 мільйони за півроку, але планувала більше

Середа, 29 липня 2020, 11:33
 

"Укрпошта" за перше півріччя 2020 го року заробила 42,7 мільйона гривень чистого прибутку.

Про це повідомив СЕО держкомпанії Ігор Смілянський в Facebook.

"Ми збільшили доходи, обсяги бізнесу і заробили близько 42.7 мільйонів чистого прибутку. Це, незважаючи на нелітаючі літаки, більше 120 мільйонів на засоби захисту та доплати, зупинки міжнародної пошти та поштових відправлень держсектора і бізнесу. Звичайно, це менше, ніж ми планували ", - пише Смілянський.

Також він повідомив, що за час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень, і за цей рік планує придбати 650 нових авто.

Економічна правда

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