Вартість фінтех-компанії з офісом в Черкасах зросла до 5 мільярдів доларів

Приватні інвестори оцінили компанію TransferWise, яка базується в Лондоні і має офіс в Черкасах, в 5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє TechCrunch.

Оцінка компанії виросла на 43% з травня 2019 року, і стала результатом вторинного продажу акцій на 319 млн доларів.

При вторинному продажі поточні акціонери (включаючи співробітників) можуть продати частину акцій новим та існуючим інвесторам. На рахунок самої TransferWise гроші при цьому не надходять.

Лідером в цьому раунді виступив D1 Capital Partners, в ньому також брав участь поточний акціонер компанії - Lone Pine Capital. До інвесторів також додався Vulcan Capital, а існуючі інвестори Baillie Gifford і LocalGlobe збільшили свої частки.

TransferWise - не найдорожча приватна фінтех-компанія Європи. Попереду розташувалися Klarna і Revolut з оцінками в 5,5 млрд доларів.

Однак, заснована в 2010 році TransferWise стала прибутковою з 2017 року, а заснована в 2005 році Klarna була прибутковою в значній мірі з першого дня, але в минулому році повідомила про свої перші збитки. Revolut продовжує залишатися збитковим, але прагне вийти на прибутковість до кінця цього року.

TransferWise дозволяє здійснювати міжнародні грошові перекази з комісією набагато нижчою, ніж у банків. TransferWise обслуговує 8 мільйонів клієнтів по всьому світу, обробляючи близько 4 мільярдів фунтів стерлінгів на місяць за допомогою 2,5 тис валютних маршрутів і 54 валют.

Компанія також недавно оголосила про нові дозволи регулятора на варіанти заощаджень та інвестицій у Великобританії через обліковий запис TransferWise.

TransferWise був заснований в 2011 році двома вихідцями з Естонії Крісто Карманном і Тааветом Хінрікусом, проте першу технічну реалізацію сервісу виконав українець Богдан Данилюк.

Він заснував один з перших офісів стартапу - черкаський департамент TransferWise.