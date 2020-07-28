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Київрада заблокувала будівництво житла в Протасовому Яру

Вівторок, 28 липня 2020, 19:25
 

Київська міська рада повернула статус території зелених насаджень загального користування земельним ділянкам у парку відпочинку Протасів Яр у Солом’янському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

"Йдеться про земельну ділянку площею 3,15 га на вулиці Миколи Амосова, яка розміщується у парку відпочинку Протасів Яр. Зелена зона з 1966 року є парком. Проте, незважаючи на цей статус, близько 30 гектарів лісу багато років тому були роздані приватним фірмам для забудови", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2002 році ділянку на Миколи Амосова було переведено з території зелених насаджень загального користування до території житлової і громадської забудови. На цій підставі були внесені зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.

"На найближчу сесію Київради буде винесений ще один важливий проєкт рішення - про відмову у поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані", – зазначив міський голова Віталій Кличко.

На землях Протасового Яру у подальшому планують створити регіональний ландшафтний парк.

Нагадуємо:

У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував приписи Державної архітектурно-будівельної інспекції, які зупиняли зведення житлово-офісно-торговельного комплексу у столичному Протасовому Яру.

2 травня 2019 року відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. 

У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.

КМДА неодноразово просила забудовника утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру.

Економічна правда

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будівництво нерухомість Київ Київрада

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