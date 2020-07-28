Всі розділи
Укр / Рус

Із "коронавірусного" фонду витратили 10% - Шмигаль

Вівторок, 28 липня 2020, 18:50
 

З фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів, надалі уряд планує здійснювати його перерозподіл, зокрема, на боротьбу з економічними наслідками пандемії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Фонд COVID-19 становив 64,7 млрд гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, - це на сьогодні до 10% від загальної суми. Але, звичайно, боротьба з коронавірусом - процес тривалий і не завжди передбачуваний. Звичайно, ми будемо спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради робити (і вже робили) перерозподіл всередині цього фонду", - сказав Прем'єр.

Він зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень.

"Але він також розрахований на боротьбу з наслідками. Тому ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, бо це також боротьба з наслідками COVID-19, бо наслідки економічної кризи, за прогнозами світових експертів, можуть бути більш трагічні, ніж наслідки медичної кризи", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, боротьба з наслідками економічними - це теж важливий етап і його теж треба розпочинати вже сьогодні.

Читайте також: Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

коронавірус карантин держбюджет Шмигаль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова фінкомітету Ради Гетманцев підхопив коронавірус 28 липня 2020, 12:01
У Баварії через спалах коронавірусу підняли штрафи для підприємств до 25 тисяч євро 27 липня 2020, 14:17
Українців все активніше запрошують на роботу за кордон – дослідження 27 липня 2020, 13:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!