Із "коронавірусного" фонду витратили 10% - Шмигаль
З фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів, надалі уряд планує здійснювати його перерозподіл, зокрема, на боротьбу з економічними наслідками пандемії.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу, повідомляє "Укрінформ".
"Фонд COVID-19 становив 64,7 млрд гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, - це на сьогодні до 10% від загальної суми. Але, звичайно, боротьба з коронавірусом - процес тривалий і не завжди передбачуваний. Звичайно, ми будемо спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради робити (і вже робили) перерозподіл всередині цього фонду", - сказав Прем'єр.
Він зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень.
"Але він також розрахований на боротьбу з наслідками. Тому ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, бо це також боротьба з наслідками COVID-19, бо наслідки економічної кризи, за прогнозами світових експертів, можуть бути більш трагічні, ніж наслідки медичної кризи", - підкреслив Шмигаль.
За його словами, боротьба з наслідками економічними - це теж важливий етап і його теж треба розпочинати вже сьогодні.
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