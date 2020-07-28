Українські виробники томатів хочуть більших безмитних квот в оновленій Угоді про асоціацію

Українські виробники томатів хочуть збільшення безмитних квот в оновленій Угоді про асоціацію з 10 тисяч до 30 тисяч тонн на рік.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав фінансовий директор компанії Agrofusion Іван Сакаль у вівторок під час зустрічі бізнесу з віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.



"Ми дуже сподіваємося, що уряду й Тарасу Качці вдасться цю квоту підвищити бодай до 30 тисяч тонн", - зазначив він.

На підвищення квот сподіваються і виробники зерна та тваринницької продукції.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю висловив сподівання, що оновлення Угоди про асоціацію буде центральною темою майбутнього саміту Україна-ЄС. Він запланований на 1 жовтня.

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Європейська правда