Україна та Польща домовилися перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"
Україна та Польща домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".
Про це домовились міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє пресслужба МЗС.
Сторони окремо обговорили взаємодію у сфері енергетики та важливу роль, яку Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки Європи.
Вони погодилися розвивати минулорічний тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співпрацю в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.
Кулеба і Чапутович підкреслили, що російський проєкт Північний потік-2 несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи та домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити його реалізації.
Економічна правда
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