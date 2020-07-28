Україна та Польща домовилися перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"

Paul Langrock

Україна та Польща домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".

Про це домовились міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє пресслужба МЗС.

Сторони окремо обговорили взаємодію у сфері енергетики та важливу роль, яку Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки Європи.

Вони погодилися розвивати минулорічний тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співпрацю в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.

Кулеба і Чапутович підкреслили, що російський проєкт Північний потік-2 несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи та домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити його реалізації.

Економічна правда



