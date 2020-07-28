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Голова фінкомітету Ради Гетманцев підхопив коронавірус

Вівторок, 28 липня 2020, 12:01

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: повідомлення Гетманцева у Facebook, депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Гетманцева: "Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний.

Звідки підчепив, не знаю.

Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися".

Деталі: Апарат Верховної Ради складає список контактних осіб і фіксує їхнє самопочуття.

Гетманцев у парламенті очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Українська правда

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коронавірус

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