Голова фінкомітету Ради Гетманцев підхопив коронавірус

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Джерело: повідомлення Гетманцева у Facebook, депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Гетманцева: "Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний.
Звідки підчепив, не знаю.
Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися".
Деталі: Апарат Верховної Ради складає список контактних осіб і фіксує їхнє самопочуття.
Гетманцев у парламенті очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.