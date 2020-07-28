Криклій розповів, коли Адміністрація морпортів підпише договір з підрядником на евакуацію Delfi

Держпідприємство "Адміністрація морських портів" до кінця серпня 2020 року підпише договір з компанією-підрядником, яку обере для евакуації затонулого танкера Delfi.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, наразі обирається найбільш ефективний спосіб евакуації затонулого танкера.

"Є два можливих варіанти евакуації: підняття танкера або розрізування на дві частини. Останній - це крайня міра. Упевнений, тепер ми швидше вирішимо проблему з танкером і нарешті звільнимо пляж "Дельфін" від токсичного металобрухту завдяки глибокому розумінню ситуації", - повідомив міністр.

Нагадаємо:

22 листопада 2019 hоку поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

25 червня 2020 року Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера "Делфі". Потім був повторний витік нафтопродуктів.

18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер "Делфі" біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними: обірвався трос одного з двох буксирів. 25 липня операція з підняття "Делфі" з одеського пляжу знову закінчилася обривом троса.

Економічна правда