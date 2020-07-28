Google виграв суд у Німеччині щодо відмови у "праві на забуття"

Вищий суд Німеччини погодився з судами нижчої інстанції і відхилив апеляції двох позивачів до компанії Google з приводу питань конфіденційності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У першому випадку колишній керуючий директор благодійної організації зажадав від Google видалити посилання на певні статті, які з'являлися під час пошуків його імені. У статтях за 2011 рік повідомлялося, що у організації були фінансові проблеми і що менеджер навмисне посилався на свою хворобу, хоча не був хворий.

Пізніше він стверджував в суді, що інформацію про його особисті проблеми зі здоров'ям не слід розголошувати громадськості через роки.

Суд постановив, що необхідність видалення посилань на критичні статті зі списку пошуку завжди залежить від всебічного розгляду основних прав в кожному конкретному випадку.

Друга справа була передана до Європейського суду. Вона стосувалася двох топменеджерів компанії, що надає фінансові послуги, які намагалися видалити посилання на негативні звіти про їх інвестиційні моделі. Вони стверджували, що американські сайти, які спливали з їх іменами при пошуку, були сповнені фальшивих новин і прагнули вивести на ринок інших постачальників фінансових послуг.

Це перша постанова верховного суду Німеччини з того часу, як в 2018 році набула чинності спільна постанова ЄС про захист даних. Вона дає громадянам ЄС широкі права вимагати від корпорацій негайного видалення особистих даних.

Посилання видаляються тільки при пошуку в Європі, але в інших регіонах вони будуть відображатися як зазвичай. Будь-які дані, "забуті" Google, які в основному містять посилання на матеріали, опубліковані іншими, видаляються тільки з результатів пошуку, а не з Інтернету.

"Право на забуття" стало предметом тривалої юридичної суперечки щодо Google та ЄС. Минулорічне рішення Суду ЄС примусило пошукові системи виконувати прохання про видалення результатів.

Нагадаємо, американський технологічний гігант Facebook подав позов проти регуляторів ЄС з приводу доступу до документів компанії в рамках триваючого антимонопольного розслідування.