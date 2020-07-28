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Болгарія припинила транзит російського газу через аварію на газопроводі

Вівторок, 28 липня 2020, 09:00
 

Подача газу з Болгарії в Грецію припинена через аварію на газопроводі в районі газовимірювальної станції "Кулата".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на "Булгартрансгаз".

Аварія сталася через порушення цілісності труби. Постраждалих немає. Секцію, що лопнула, ізольовано, ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Греція отримує природний газ з боку Болгарії, Туреччини, а також у зрідженому вигляді через термінал Revithoussa LNG компанії DESFA.

Через Болгарію до Греції надходить російський газ, що поставляється газопроводом "Турецький потік".

У "Газпром експорті" прокоментували ситуацію: "Газпром експорт" обізнаний про ситуацію на газопроводі з Болгарії в Грецію і перебуває в безперервному контакті зі своїми партнерами. Компанія чекає від болгарської сторони інформацію про терміни завершення ремонтних робіт".

Газопровід "Турецький потік" запустили на початку січня. Він складається з двох гілок, предназначнених для поставок російського газу турецьким споживачам і для постачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

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