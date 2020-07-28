Болгарія припинила транзит російського газу через аварію на газопроводі
Подача газу з Болгарії в Грецію припинена через аварію на газопроводі в районі газовимірювальної станції "Кулата".
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на "Булгартрансгаз".
Аварія сталася через порушення цілісності труби. Постраждалих немає. Секцію, що лопнула, ізольовано, ведуться аварійно-відновлювальні роботи.
Греція отримує природний газ з боку Болгарії, Туреччини, а також у зрідженому вигляді через термінал Revithoussa LNG компанії DESFA.
Через Болгарію до Греції надходить російський газ, що поставляється газопроводом "Турецький потік".
У "Газпром експорті" прокоментували ситуацію: "Газпром експорт" обізнаний про ситуацію на газопроводі з Болгарії в Грецію і перебуває в безперервному контакті зі своїми партнерами. Компанія чекає від болгарської сторони інформацію про терміни завершення ремонтних робіт".
Газопровід "Турецький потік" запустили на початку січня. Він складається з двох гілок, предназначнених для поставок російського газу турецьким споживачам і для постачання країн Південної та Південно-Східної Європи.
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