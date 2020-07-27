Скільки Україні потрібно позичити коштів у 2020 році

Загальна потреба уряду в залученні боргового фінансування у 2020 році становить 653 мільярди гривень.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Протягом 2020 року Мінфіну необхідно погасити 346 мільярдів гривень боргів, без урахування 145 мільярдів на обслуговування боргів, які держава сплачує з видаткової частини бюджету.

Зазначається, що 216 млрд з 346 млрд – це внутрішній борг, 130 млрд грн – зовнішній борг. Ця сума є співставною з обсягом погашень, які Україна робила в попередні роки, але все ще є значною.

Але внаслідок коронакризи знизились надходження до бюджету і зросли видатки. 13 квітня парламент вніс зміни до держбюджету. Як наслідок, плановий дефіцит державного бюджету на 2020 рік зріс більш ніж утричі: з 96 до 298 млрд грн.

"Це означає, що майже кожна четверта гривня видатків державного бюджету у 2020 році повинна фінансуватися через залучення нових боргів (з урахуванням місцевих бюджетів це співвідношення буде меншим). Це також найбільший рівень дефіциту державного бюджету з 2016 року", - йдеться у статті.

Таким чином, загальна потреба Уряду в залученні боргового фінансування у 2020 році збільшилась майже вдвічі, і становить 653 млрд грн.

Зокрема, план за зовнішніми запозиченнями збільшився зі 111 млрд грн до 242 млрд грн, план за внутрішніми запозиченнями – з 231 млрд грн до 372 млрд грн.

При цьому, основне навантаження із залучення боргового фінансування заплановано саме на липень-грудень 2020 року. За перше півріччя Мінфін зміг взяти в борг 261 млрд грн (за загальним фондом держбюджету). Але за друге півріччя потрібно залучити ще 355 млрд грн – на 36% більше, ніж було залучено за січень-червень.

Детальніше читайте за посиланням: "Діра" в бюджеті – 300 мільярдів. Чи зможе уряд профінансувати такий дефіцит

Економічна правда