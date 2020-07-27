Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні до долара не змінився

Понеділок, 27 липня 2020, 18:20
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 28 липня на рівні 27,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,60 євро (на 27 липня - 32,22 гривні).

Нагадуємо:

27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,87 гривні.

27 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,66 - 27,68 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення 27 липня 2020, 09:00
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла 24 липня 2020, 17:50
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 24 липня 2020, 14:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!