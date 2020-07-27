Курс гривні до долара не змінився

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 28 липня на рівні 27,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,60 євро (на 27 липня - 32,22 гривні).

Нагадуємо:

27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,87 гривні.

27 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,66 - 27,68 гривні.

Економічна правда