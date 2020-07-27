Виручка лоукостера Ryanair впала на 95%

Ірландська Ryanair Holdings Plc, найбільший в Європі авіаперевізник-дискаунтер, отримала чистий збиток у першому фінансовому кварталі через негативні наслідки пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанія повідомила, що на цьому етапі не може надати прогнозу фінансових показників на 2021 фінрік, зазначивши, що він буде дуже непростим з огляду на пандемію.

Як повідомляється в прес-релізі авіаперевізника, чистий збиток за три місяці, що завершилися 30 червня, становив EUR185,1 млн порівняно з чистим прибутком на рівні EUR242,9 млн за аналогічний період роком раніше.

Компанія повідомила, що збиток у другому фінкварталі, як очікується, буде меншим на тлі поступового відновлення авіаперевезень із 1 липня.

Квартальна виручка Ryanair впала на 95%, до EUR125,2 млн порівняно з EUR2,31 млрд за аналогічний період роком раніше.

Авіаперевізник із 1 липня відновив польоти за більшістю своїх маршрутів й очікує, що в липні буде виконано приблизно 40% від стандартної кількості рейсів у цей період, у серпні показник зросте до 60%, а у вересні - приблизно до 70%.

Компанія планує перевезти близько 60 млн пасажирів у 2021 фінансовому році, що на 60% менше за показник за 2020 фінрік, що становив 149 млн людей.

Акції Ryanair подешевшали в понеділок на 5,6% на торгах у Дубліні і на 5,9% - у Лондоні.