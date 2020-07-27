Всі розділи
Укр / Рус

60% українців відзначають погіршення економічного становища – опитування

Понеділок, 27 липня 2020, 13:20
 

Більше 60% опитаних українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку, чверть вважають, що воно не змінилось, лише 8% помітили покращення.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг" 15-20 линя 2020 року. 

"Водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що у найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення.

Але у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення - падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше", - йдеться у повідомленні.

Загалом серед причин можливої економічної кризи більшість опитаних бачить у некомпетентності влади, чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус.

При цьому, 19% опитаних вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 68% - протилежної думки.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

економіка Україна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лідери ЄС погодили план порятунку економіки на 1,8 трильйона євро 21 липня 2020, 10:10
Європарламент пригрозив заблокувати порятунок економіки ЄС, нагадавши про вимоги 20 липня 2020, 15:57
Економіка США за 2 квартал року скоротилася на 37% - МВФ 20 липня 2020, 15:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!