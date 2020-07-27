60% українців відзначають погіршення економічного становища – опитування

Більше 60% опитаних українців вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку, чверть вважають, що воно не змінилось, лише 8% помітили покращення.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг" 15-20 линя 2020 року.

"Водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що у найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення.

Але у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення - падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше", - йдеться у повідомленні.

Загалом серед причин можливої економічної кризи більшість опитаних бачить у некомпетентності влади, чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус.

При цьому, 19% опитаних вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 68% - протилежної думки.