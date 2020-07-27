МХП представив операційні результати своєї діяльності за І півріччя

Материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи, головний офіс якої знаходиться в Україні, що спеціалізується на виробництві курятини та вирощувані зернових, представила операційні результати своєї діяльності за ІІ квартал та шість місяців, що закінчились 30 червня 2020 року.

Виробництво курятини та пов’язана діяльність (без РР)

Спалах пташиного грипу H5N1 в Україні (Вінницька область) був оголошений у I кварталі 2020 р. та спричинив тимчасове припинення експорту з України до ЄС (відновлено на початку березня 2020 р.), Саудівської Аравії та інші ринки Близького Сходу (відновлено у лютому та березні 2020 р.), а також в країни СНД (відкрились з травня 2020 р.).

З метою пом'якшення несприятливого впливу на діяльність та рентабельність МХП, керівництво Компанії прийняло рішення зменшити використання потужностей комплексів птахівництва приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 р.).

З початку квітня всі виробничі потужності птахівництва Компанії знову працюють на повну потужність.

Загальні обсяги виробництва курятини МХП в ІІ кв. 2020 р. залишились відносно стабільними та склали 181 291 тонн (ІІ кв. 2019 р.: 182 306 тонн), та приблизно на 2% вище у порівнянні з І кв. 2020 р. (178 640 тонн).

У І півріччі виробництво курятини зросло на 2% та склало 359 931 тонн (І півріччя 2019 р.: 353 578 тонн).

Продажі та ціни на курятину

Протягом І півріччя 2020 року продажі третім особам склали 328 385 тонн курятини, що на 5% нижче, ніж у першому півріччі 2019 року.

Це зумовлено здебільшого складною ситуацією як на внутрішньому (головним чином у ІІ кварталі), так і на експортному ринках, внаслідок спалаху пташиного грипу в Україні в I кварталі 2020 року та пандемії COVID-19 з березня 2020 року.

Протягом ІІ кварталу 2020 року обсяг експорту курятини склав 88 505 тонн та знизився на 9% порівняно з ІІ кварталом 2019 року (97 439 тонн) та приблизно на 8% вище порівняно з І кв. 2020 р.

У І половині 2020 року експорт курятини знизився на 10% у порівнянні з І півріччям 2019 р. (190 484 тонн) і склав 170 553 тонн.

Незважаючи на складні часи, МХП продовжив слідувати стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, направляючи основні об’єми експорту курятини переважно до країн Близького Сходу, СНД та Африки.

Загальний експорт курятини у першому півріччі 2020 р. становив близько 52% проти 55% за перше півріччя 2019 р. від загального обсягу продажу курятини.

Курятина ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І півріччя 2019 І півріччя 2020 % Обсяги продажів третім особам, тонн 181 273 170 912 -6% 345 278 328 385 -5% - Внутрішні продажі 83 835 82 407 -2% 154 794 157 832 2% -Експорт 97 439 88 505 -9% 190 484 170 553 -10% - Середня ціна за 1 кг без урахування ПДВ, грн 40,06 34,16 -15% 39,63 34,30 -13% - Середня ціна за 1 кг без урахування ПДВ, US$ 1,51 1,27 -16% 1,45 1,32 -9% - Ціна за 1 кг без урахування ПДВ, грн (Україна) 37,66 31,82 -16% 37,08 32,14 -13% - Ціна за 1 кг без урахування ПДВ, US$ (експорт) 1,59 1,35 -15% 1,53 1,40 -9%

Середня ціна на курятину в ІІ кв. 2020 р. (як в Україні, так і на експорт) склала 34,16 грн за 1 кг натуральної ваги (US$ 1,27) (без ПДВ) та знизилась на 15% в гривні.

Середня ціна курятини в І півріччі 2020 р. складала 34,30 грн (US$ 1,32), що на 13% нижче в гривні, порівняно з ціною у першому півріччі 2019 р.

Ціни в ІІ кв. та І півріччі 2020 р. знизились головним чином, через зміну асортименту продукції (значне зниження продажів філе в ЄС та збільшення продажів до країн Близького Сходу) і низькі ціни на філе в ЄС.

Продажі олії

Обсяг продажів, тонн ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І півріччя 2019 І півріччя 2020 % Соняшникова олія 86 661 82 646 -5% 186 487 163 356 -12% Соєва олія 9 097 10 841 19% 24 249 21 609 -11%

У ІІ кв. 2020 р. продажі соняшникової олії МХП знизились на 5% та склали 82 646 тонн порівняно з показником ІІ кв. 2019 р. у 86 661 тонн, здебільшого у результаті зменшення виробництва олії через зменшення частки соняшникового шроту в комбікормі;

В І півріччі 2020 р. експорт соняшникової олії склав 163 356 тонн, що на 12% нижче порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зменшення обсягів у І півріччі 2020 року зумовлене головним чином зменшенням вхідних запасів станом на 1 січня 2020 року, внаслідок зміни умов поставки з DAP на FOB.

У ІІ кв. 2020 р. експорт соєвої олії склав 10 841 тонн, що на 19% вище у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, головним чином внаслідок зменшення залишків, і сукупно за шість місяців 2020 р. – 21 609 тонн, що на 11% нижче, порівняно з аналогічним періодом минулого року, здебільшого в результаті зменшення виробництва (зменшення частки соєвого шроту у комбікормі та продажів третім особам).

Компанія розглядає експорт рослинних олій в якості одного з "природніх методів хеджування", який акумулює додаткові прибутки в твердій валюті та захищає Компанію від волатильності місцевої валюти.

Рослинництво

В 2020 р. в сфері рослинництва МХП планує зібрати врожай з 365 000 гектарів землі.

Кампанія по збору озимого рапсу, ячменю і пшениці продовжується, та з 30% земель вже зібраний урожай озимих культур, відповідно до очікувань Компанії і беручи до уваги погодні умови, які цього року відрізняються: температура в травні була нижчою на 3-5 градусів, ніж зазвичай, що продовжило період дозрівання сільськогосподарських культур.

Ярові культури (кукурудза, соя и соняшник) перебувають в хорошому стані.

Продукти м’ясопереробки та інша сільськогосподарська діяльність

Продукти м’ясопереробки ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І півріччя 2019 І півріччя 2020 % Обсяги продажів третім особам, тонн: 9 094 8 607 -5% 16 666 16 522 -1% Ціна за 1 кг, без ПДВ, грн 66,75 70,77 6% 66,29 69,99 6% Напівфабрикати ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І півріччя 2019 І півріччя 2020 % Обсяги продажів третім особам, тонн 4 400 4 361 -1% 8 467 8 537 1% Ціна за 1 кг, без ПДВ, грн 40,61 38,63 -5% 40,67 39,91 -2%

Обсяг продажів готової м’ясної продукції (ковбас та копченого м’яса) в І півріччі 2020 року склав 16 522 тонн та залишився відносно стабільним рік до року.

Середня ціна в І півріччі 2020 року зросла на 6% до 69,99 грн за 1 кг (без ПДВ) порівняно з аналогічним періодом минулого року, що спричинене здебільшого завдяки стратегії підвищення цін на продукцію та збільшенню частки дорожчої продукції в асортименті.

Обсяг продажів напівфабрикатів в І півріччі 2020 року склав 8 537 тонн та залишився відносно стабільним рік до року.

Середня ціна в І півріччі 2020 року знизилась на 2% до 39,91 грн за 1 кг (без ПДВ) здебільшого через зміну продуктового міксу, що було спричинено тимчасовим призупиненням діяльності HoReCa (наприклад, KFC, місцеві послуги швидкого харчування тощо) під час діяльності Компанії через пандемію COVID-19.

Європейський операційний сегмент (діяльність РР)

Курятина ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І півріччя 2019* І півріччя 2020 % Обсяги продажів третім особам, тонн 15 835 15 855 0% 21 014 31 038 47% Ціна за 1 кг, без ПДВ, EUR 2,67 2,50 -6% 2.65 2,53 -4%

Дотримуючись стратегії PP щодо збільшення виробництва продукції з курятини та збільшення потужностей декількох підприємств у Сербії та Хорватії, в ІІ кв. 2020 р. потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту (РР) склали 26 101 тонн м’яса курятини та індички (на 67% більше, ніж у ІІ кв. 2019 р.), в той час як продажі курятини склали 15 855 тонн.

В І півріччі 2020 р. потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту (РР) склали 49 959 тонн м’яса курятини та індички (на 143% більше, ніж у І півріччі 2019 р.), в той час як продажі курятини склали 31 038 тонн.

Продукти м’ясопереробки ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І півріччя 2019** І півріччя 2020 % Обсяги продажів третім особам, тонн: 8 430 8 292 -2% 11 092 17 498 58% Ціна за 1 кг, без ПДВ, EUR 2,70 2,69 0% 2,70 2,72 1%



В ІІ кв. 2020 р. потужності компанії з виробництва продуктів м’ясопереробки (включаючи ковбаси та напівфабрикати) склали 10 708 тонн, в той час як продажі склали 8 292 тонн.

В І півріччі 2020 р. потужності компанії з виробництва продуктів м’ясопереробки склали 18 922 тонн, в той час як продажі склали 17 798 тонн.

Про МХП:

МХП – провідний виробник курятини не лише в Україні, а також на Балканах (Група Perutnina Ptuj) та в ЄС.

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку і високою впізнаваністю бренда своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема, через партнерські брендовані точки).

Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від постачальників і цін на сировину. Крім економічної ефективності вертикальна інтеграція дозволяє МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції до точок продажу.

Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні транспортні витрати і час доставки.

МХП також посідає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

Балкани: Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м'ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і поставляє продукцію в 15 країн Європи.

Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини - від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.