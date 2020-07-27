Всі розділи
Укр / Рус

У центральному апараті Держлісагентства спалах коронавірусу

Понеділок, 27 липня 2020, 10:35
 

Голова Держлісагентства Василь Кузьович повідомив про спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед співробітників центрального апарату агентства.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, після підтвердження у трьох працівників центрального апарату Держлісагентства коронавірусу всі співробітники здали ПЛР-тести.

"На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у 5 працівників центрального апарату Держлісагентства.

Ми почали оперативно вживати всі необхідні заходи із запобігання поширення захворювання", - додав Кузьович.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ліс коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд призначив нового керівника Держлісагентства – нардеп 15 липня 2020, 15:07
На Прикарпатті провели 14 обшуків через незаконну вирубку лісу 10 липня 2020, 18:17
Шмигаль: В Україні посадили більше лісів, ніж вирубали 3 липня 2020, 11:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!