У центральному апараті Держлісагентства спалах коронавірусу
Понеділок, 27 липня 2020, 10:35
Голова Держлісагентства Василь Кузьович повідомив про спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед співробітників центрального апарату агентства.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, після підтвердження у трьох працівників центрального апарату Держлісагентства коронавірусу всі співробітники здали ПЛР-тести.
"На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у 5 працівників центрального апарату Держлісагентства.
Ми почали оперативно вживати всі необхідні заходи із запобігання поширення захворювання", - додав Кузьович.
Економічна правда
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