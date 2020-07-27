Всі розділи
Укр / Рус

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Понеділок, 27 липня 2020, 09:20
 

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО заявляє про витік даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.

Джерело: сайт РНБО

Дослівно: "Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак.

Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен.

Опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом "gov.ua" та більше 6,5 тисяч з доменом "ua", зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури".

Деталі: У НКЦК заявили, що інформація стосовно частини ресурсів є застарілою, однак інша частина залишається актуальною.

Координаційний центр повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси.

У РНБО нагадали, що на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

РНБО кібербезпека хакери

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Створено експертну раду з питань енергетичної безпеки 13 червня 2020, 10:41
РНБО: Необхідні термінові рішення для збалансування роботи ринку електроенергії 2 червня 2020, 11:47
В Україні з'явиться міністр з розвитку космічної галузі - РНБО 28 травня 2020, 17:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!