Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення
Понеділок, 27 липня 2020, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 27 липня на рівні 27,76 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,22 євро (на 24 липня - 32,24 гривні).
Нагадаємо:
24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.
24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,87 гривні.
Економічна правда
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