Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 27 липня на рівні 27,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,22 євро (на 24 липня - 32,24 гривні).

Нагадаємо:

24 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.

24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,87 гривні.

Економічна правда