АрселорМіттал Кривий Ріг розглядає можливість купувати електроенергію напряму у атомних станцій

Гендиректор АрселорМіттал Кривий Ріг Мауро Лонгобардо заявив, що розглядає можливість купувати електроенергію безпосередньо у атомних станцій.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ Бізнес.

За його словами, нещодавно довелося відзначити, що тарифи на електроенергію в Україні вище, ніж у Європі і це спостерігалося протягом двох кризових місяців, в березні-квітні цього року.

"Зараз ми купуємо електроенергію у трейдерів за підсумками тендерів. Але зазначу, що з’явилися деякі зрушення з боку уряду.

Розглядається можливість купувати безпосередньо у атомних станцій. Якщо ми зможемо безпосередньо вести переговори з Енергоатомом, це ймовірно буде набагато зручніше", — резюмував Лонгобардо.