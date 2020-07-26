Всі розділи
Укр / Рус

АрселорМіттал Кривий Ріг розглядає можливість купувати електроенергію напряму у атомних станцій

Неділя, 26 липня 2020, 16:50
 

Гендиректор АрселорМіттал Кривий Ріг Мауро Лонгобардо заявив, що розглядає можливість купувати електроенергію безпосередньо у атомних станцій.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ Бізнес.

За його словами, нещодавно довелося відзначити, що тарифи на електроенергію в Україні вище, ніж у Європі і це спостерігалося протягом двох кризових місяців, в березні-квітні цього року. 

"Зараз ми купуємо електроенергію у трейдерів за підсумками тендерів. Але зазначу, що з’явилися деякі зрушення з боку уряду. 

Розглядається можливість купувати безпосередньо у атомних станцій. Якщо ми зможемо безпосередньо вести переговори з Енергоатомом, це ймовірно буде набагато зручніше", — резюмував Лонгобардо.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ArcelorMittal

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ArcelorMittal виведе з України 11 мільярдів дивідендів 11 жовтня 2019, 20:33
Зеленський заявив про досягнення компромісу щодо "ArcelorMittal Кривий Ріг" 10 жовтня 2019, 18:18
ArcelorMittal інвестує 400 мільйонів у будівництво онкоцентру у Кривому Розі 7 жовтня 2019, 19:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!