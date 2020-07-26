Оператор ГТС про заборгованiсть: 99% сформовано облгазами

У операторі ГТС заявили, що за підсумками півріччя загальна заборгованість перед перед ним за негативні небаланси складає 1,031 мільярди, 99% з якої сформовано 33 облгазами.

Про це повідомляється у звіті оператора.

У інших 4-х замовників послуг транспортування газу – боргів на 2,6 млн.

"Оператор ГТС повністю виконує свої зобов’язання перед учасниками ринку та вчасно сплатив їм 100% коштів за позитивні небаланси за період січня-червня 2020 року. Тоді як рівень розрахунків облгазів перед ОГТСУ за негативні небаланси складає лише 14%", - йдеться у звіті.

За оцінкою Оператора ГТС, якщо проблема несплати приватними облгазами за відібраний газ не буде оперативно вирішена, то до кінця року обсяг сумнівної заборгованості може зрости до 5 млрд.

"Це означає, що на зазначену суму будуть зменшені дивіденди Оператора, які планувалися до сплати акціонеру, фінальним беніфіціаром якого є народ України", - резюмували в операторі.

Економічна правда