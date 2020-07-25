ОККО і SOCAR заявили про намір оскаржити в судах рішення ОПЗ про недопуск компаній до конкурсу

Компанії ОККО і SOCAR вважають безпідставними своє відсторонення від участі в конкурсі з відбору партнера Одеського припортового заводу для давальницької переробки природного газу в мінеральні добрива.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Відмова ми отримали без будь-яких пояснень. Усно вдалося дізнатися, що відмовлено нам через нібито "відсутность досвіду роботи в напрямку мінеральних добрив". З чим ми категорично не згодні. Напрями роботи OKKO Group давно вийшли за межі лише мережі заправок", - йдеться в заяві OKKO.

"Ми вважаємо, що керівництво ОПЗ не зацікавлене в прозорому і відкритому конкурсі. Правління заводу допускає дискримінаційні умови при відборі учасників, порушує принципи здорової конкуренції і діє в інтересах окремих суб'єктів ринку", - відзначають в ТОВ "Торговий дім" Сокар Україна ".

Компанії заявили, що мають намір оскаржити в судах рішення заводу про недопуск їх до конкурсу.

На ОПЗ заявили, що запропоновані "ТД" Сокар Україна" механізми реалізації добрив через афілійовані структури не відповідають порядку проведення конкурсу, а пред'явлені "ОККО Контракт" договоры про надання агентських послуг лише підтверджують намір співпрацювати в напрямку сприяння іншим компаніям в пошуку клієнтів для укладення договорів купівлі-продажу мінеральних добрив.

Нагадуємо:

Відбір та укладення нового договору планується провести до середини серпня цього року.

Заявки подали шість компаній: IBE Trade Corp (США), Maddox SA (Швейцарія), ПП "ОККО Контракт", ТОВ "Агро Газ Трейдинг", ТОВ "Сокар Енерджі Україна" і ТОВ "Південь Газ" (всі - Україна). Другий етап процедури відбору відбувся 23 липня.