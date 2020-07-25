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Єврокомісія схвалила пакет заходів по відновленню ринків капіталу

Субота, 25 липня 2020, 16:10
 

Європейська комісія схвалила пакет заходів по відновленню ринків капіталу, покликаний полегшити банківське кредитування домашніх господарств і підприємств.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Ми продовжуємо наші зусилля з надання допомоги громадянам і підприємствам ЄС в період коронавірусної кризи і подальшого відновлення", - зазначив з цього приводу заступник голови ЄК Валдіс Домбровскіс.

За його словами, цільові поправки допоможуть європейським підприємствам отримати необхідне фінансування і інвестувати в економіку.

"Ринки капіталу життєво важливі для відновлення, тому що одного державного фінансування буде недостатньо, щоб повернути нашу економіку в потрібне русло", - зазначив Домбровскіс.

На сайті пояснюється, що пакет є частиною загальної стратегії ЄК щодо відновлення економіки ЄС після кризи коронавірусу. Він пропонує точкові зміни в правилах ринку капіталу, які будуть стимулювати більший потік інвестицій в економіку, дозволять швидко рекапіталізувати компанії і збільшать можливості банків фінансувати відновлення.

Економічна правда

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