Єврокомісія схвалила пакет заходів по відновленню ринків капіталу

Європейська комісія схвалила пакет заходів по відновленню ринків капіталу, покликаний полегшити банківське кредитування домашніх господарств і підприємств.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Ми продовжуємо наші зусилля з надання допомоги громадянам і підприємствам ЄС в період коронавірусної кризи і подальшого відновлення", - зазначив з цього приводу заступник голови ЄК Валдіс Домбровскіс.

За його словами, цільові поправки допоможуть європейським підприємствам отримати необхідне фінансування і інвестувати в економіку.

"Ринки капіталу життєво важливі для відновлення, тому що одного державного фінансування буде недостатньо, щоб повернути нашу економіку в потрібне русло", - зазначив Домбровскіс.

На сайті пояснюється, що пакет є частиною загальної стратегії ЄК щодо відновлення економіки ЄС після кризи коронавірусу. Він пропонує точкові зміни в правилах ринку капіталу, які будуть стимулювати більший потік інвестицій в економіку, дозволять швидко рекапіталізувати компанії і збільшать можливості банків фінансувати відновлення.

Економічна правда