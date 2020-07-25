В Мінекономіки заявили, що курс гривні є комфортним для бізнесу та промисловості

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що курс гривні є комфортним для бізнесу та промисловості.

Про це він повідомив ефірі "112 Україна".

"Я вважаю, що зараз є нормальний баланс. Курс є комфортним для бізнесу, для промисловості. Розумієте, після шоку 23 грн ця девальвація на 20% вже відбулася. Люди її не відчули, коли посилювалася - так само вони зараз не відчують з точки зору того, що курс 28", - сказав Ігор Петрашко.

Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька - близько 2,1%.

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