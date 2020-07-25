Стали відомі області-лідери зі збору зерна
Субота, 25 липня 2020, 11:09
Стало відомо, які області найбільше зібрали зернових і зернобобових культур.
Про це повідомляє Мінекономіки.
"Станом на 23 липня українські сільгоспвиробники вже зібрали 20,6 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 5,7 млн га (38% до прогнозу - ЕП)", - йдеться у повідомленні.
Лідерами за обсягами збору врожаю є:
- Дніпропетровська обл. (2,7 млн тонн з площі 787 тис. га (+ 761 тис. тонн за тиждень);
- Запорізька обл. (2,7 млн тонн з площі 776 тис. га (+ 572 тис. тонн за тиждень);
- Херсонська обл. (2,5 млн тонн з площі 823 тис. га (+ 532 тис. тонн за тиждень);
- Миколаївська обл. (2,5 млн тонн з площі 844 тис. га (+ 205 тис. тонн за тиждень);
- Донецька обл. (2,2 млн тонн з площі 596 тис. га (+ 1,2 млн тонн за тиждень).
А у розрізі культур найбільше зібрано:
- пшениці – 12,8 млн тонн з площі 3,5 млн га (53%);
- ячменю – 6,4 млн тонн з площі 1,7 млн га (75%);
- гороху – 385 тис. тонн з площі 173 тис. га (74%);
Економічна правда
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