Лише 18% українців знають, скільки в Україні податків – опитування

Понад 56% опитаних українців хочуть платити нижчі податки та самостійно розпоряджатися своїми доходами, щоб оплачувати послуги приватних і держустанов, при цьому лише 18% знають, скільки в Україні податків.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС на замовлення CASE-Україна.

"Натомість трохи більше 20% готові сплачувати більше податків, але при цьому безкоштовно отримувати державні послуги", - йдеться у повідомленні.

За словами кандидата філософських наук, старшого наукового співробітника Інституту соціології НАН України Ольги Іващенко, головний висновок дослідження – українці практично не знають, яким чином наповнюється бюджет, куди йдуть податки, проте більшість впевнена, що хоче платити менше податків.

"Платити менше податків і самим розпоряджатися доходом хочуть 56%. Переважна більшість – громадяни 30-39, за рівнем доходу – переважно середній та високий, але є й низькі. Натомість переважна більшість тих 20,6%, хто готовий сплачувати вищі податки, але мати більше безкоштовних послуг – армійські службовці та поліцейські", - пояснила Іващенко.

За словами соціолога, пояснити ці цифри можна тим, що радянська хибна система низьких зарплат обернулася чималими проблемами і вже не працює, а у людей є колосальна недовіра до державних інституцій і сумніви у раціональності використання бюджетних коштів.

"Ще один тренд, який виявило дослідження КМІС – більшість українців поняття не мають, за який рахунок складається бюджет, яка в країні система оподаткування, і лише 18% знають, скільки в Україні податків. Натомість позитивна тенденція у тому, що все більше молодих людей починає добре орієнтуватися у фіскальній системі країни", - додали соціологи.

"Йдеться про тотальну необізнаність населення у податковому плані. 18% респондентів вважають, що, купуючи товар, ми платимо 0% податку - тобто, вони не знають, що в ціну будь-якого товару закладено вартість ПДВ.

І для більшості те, що ми платимо податки - це така абстрактна мантра. Тому потрібно проводити просвітницьку роботу, щоб підвищити податкову грамотність населення", - підкреслив виконавчий директор "CASE-Україна" Дмитро Боярчук.

Економічна правда