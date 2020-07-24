ЄБРР забезпечить Novus кредитом на 100 мільйонів доларів для розширення мережі

Європейський банк реконструкції та розвитку забезпечить компанії "Новус Україна" довгостроковий кредит для фінансування розширення мережі супермаркетів та будівництва логістичного центру у Києві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на старшого радника із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антона Усова.

Зазначається, що таке рішення рада директорів ухвалила 22 липня.

При цьому, безпосередньо ЄБРР надасть 82,5 млн доларів, а частина кредиту може бути синдикована.

Загальна вартість проєкту з розширення мережі супермаркетів та будівництва логістичного центру, який реалізує "Новус Україна", - 277,7 млн доларів.

За підтримки ЄБРР також проведуть аудит департаменту рослинництва компанії.

Станом на червень 2020 року мережа Novus налічує 47 об'єктів загальною площею понад 170 тис кв. м.