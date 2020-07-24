Бізнес відреагував на плани уряду про збільшення мінімальної зарплати

Цього року Кабмін планує підвищити розмір мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, а бюджет-2021 розробляється, виходячи із розміру мінімальної зарплати в 6-6,5 тис грн - у ЄБА вважають, що такі плани є тривожним сигналом про курс, взятий на збільшення податкового навантаження на оплату праці.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської Бізнес Асоціації.

"Щодо цього року: зростання МЗП прораховане, і ми готові до підвищення до 5 тисяч гривень. Ресурс є і доцільність також. Це нам дозволить частково покрити дефіцит Пенсійного фонду та пришвидшити певні процеси в економіці. 5 тисяч гривень для нас підйомна історія.

Щодо підняття до 6–6,5 тисячі 2021 року, то це вже поставлене завдання, і ми зараз виходимо з необхідності при формуванні бюджету на 2021-й знайти ресурс на його виконання", - заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" голова Мінфіну Сергій Марченко.

"На думку бізнес-спільноти, зазначений хибний напрям не тільки не призведе до відчутних позитивних наслідків для бізнесу та громадян, водночас, навпаки – здатен спричинити погіршення існуючої ситуації.

Важливо наголосити, що у разі реалізації озвучених планів відчутно зросте максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску. При цьому, найвідчутніший удар буде нанесено саме по сумлінним платникам податків, які відкрито виплачують заробітну плату своїм працівникам", - підкреслили в Асоціації.

"Також існують небезпідставні побоювання, що збільшення податкового тиску на оплату праці, та ще й в період економічної кризи, стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат.

Адже збільшення "тіньового" сектору створить неконкурентні умови для сумлінних платників податків, а у гіршому випадку – ще й призведе до посилення тиску на сумлінних платників з боку державних органів", - додали експерти.

"У разі збільшення мінімальної зарплати спільнота буде наполягати, як мінімум, на пропорційному зниженні максимальної величини бази нарахування ЄСВ з метою недопущення зростання навантаження на сумлінних платників", - йдеться у заяві.

Економічна правда