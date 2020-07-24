В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США

У Кремлі заявляють, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков.

Дмитрій Пєсков заявив, що нові санкції "безперечно, викликають стурбованість" та що Росія вважає їх такими, що суперечать міжнародному законодавству.

Проте, за його словами, учасники проєкту все одно шукатимуть спосіб завершити будівництво газогону.

"Безперечно, якщо всі формулювання, які до цього озвучувались, будуть формалізовані таким чином, це потребуватиме певного аналізу… Необхідно вибудовувати і тактику, і стратегію таким чином, щоб була реалізована кінцева мета", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 23 липня Сенат США переважною більшістю голосів прийняв оборонний бюджет на суму 741 мільярд доларів.



Проєкт оборонного бюджету передбачає посилення санкцій проти "Північного потоку-2". Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки "Північного потоку-2".

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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