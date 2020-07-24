ЄБРР надав "Нібулону" кредит на 27 мільйонів доларів у зв'язку з пандемією

Європейський банк розвитку та реформ надав українському сільськогосподарському концерну "Нібулон" кредит в розмірі до 27 мільйонів доларів.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов в Facebook.

За його словами, кредит планують використовувати для підтримки обсягів торговельних операцій в умовах пандемії коронавируса.

"Фінансування задовольнить потреби в оборотному капіталі, необхідному для закупівлі, переробки, зберігання, транспортування та експорту сільськогосподарської продукції", - пише Усов.

Довідково. "Нібулон" створений у 1991 році. Є одним з найбільших операторів на зерновому ринку України. Має 27 перевантажувальних терміналів і комплексів з приймання, зберігання і відвантаження зернових та олійних (388 зерносховищ силосного типу), флот, що налічує до 72 од., і Миколаївський суднобудівний завод.

Економічна правда