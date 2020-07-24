У Києві 800 кілометрів зливової каналізації, більшу частину якої не ремонтували десятиліттями - Кличко
У столиці 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не ремонтували десятиліттями, заявив мер Києва Віталій Кличко.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У столиці 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не ремонтували десятиліттями. Тож там, де роблять сьогодні реконструкцію і капітальний ремонт доріг, обов'язково змінюють або прокладають нову зливову каналізацію", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що тільки за останні півтора року такі роботи здійснили під час ремонту вулиць: Магнітогорської, Газопроводної, Васильківської, Сім'ї Кульженків, Алматинської, Федорова, Чорнобильської і Туполєва.
Зробили також капітальний ремонт трьох колекторів дощової каналізації.
"Сьогодні тривають роботи з реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, прилеглій до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Також співробітники "Київавтодору" постійно виконують роботи з очищення та ремонту гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі комунальної корпорації", - зазначив Кличко.
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