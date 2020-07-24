Державні ТЕЦ можуть передати "Нафтогазу" через борги 

Міністерство енергетики хоче передати державні теплоелектроцентралі від Фонду держмайна до "Нафтогазу".

Про це повідомила в.о міністра енергетики Ольга Буславець під час селекторної наради із представниками профільних відомств.

Причиною цього є питання заборгованості теплоелектроцентралей, що перебувають в управлінні Фонду держмайна, і як наслідок, загроза неотримання номінації на газ.

"Міністерство енергетики найближчим часом ініціюватиме нараду за участю Фонду держмайна, НАК "Нафтогаз України", Антимонопольного комітету для вирішення цієї проблеми.

\Ми пропрацюємо всі можливі варіанти, зокрема, і можливість передачі повноважень з управління корпоративними правами держави щодо ТЕЦ від Фонду держмайна до "Нафтогаз України", – наголосила Буславець.

Нагадуємо:

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, в середині червня НАК "Нафтогаз України" запропонувала ФДМ передати їй у власність й управління шість державних теплоелектроцентралей (ЕЦ), щоб продемонструвати дієвість застосування енергоефективних технологій.



У квітні 2020 року АМКУ повідомив, що розглядає можливість надання "Нафтогазу" контролю над низкою державних ТЕЦ, що перебувають сьогодні під управлінням ФДМ.



Йдеться, зокрема, про контроль над ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ", акціонерними товариствами "Одеська ТЕЦ", "Криворізька теплоцентраль", "Херсонська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ" і "Дніпровська ТЕЦ".



У свою чергу ФДМ зазначав, що розглядається декілька варіантів вирішення подальшої долі державних ТЕЦ: приватизація, передання в концесію, місцевим громадам або "Нафтогазу".

Економічна правда