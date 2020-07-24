Зарплати на "дистанційці" вище на 25%: яку роботу шукають студенти

В категорії "Початок кар'єри/студенти" зарплату дистанційним співробітникам пропонували на 25% вищу, ніж офісним, — у середньому 12 500 грн на місяць, а вакансій було майже в 1,5 рази більше — 1 010.

Про це йдеться у аналітиці OLX Робота за червень 2020.

Найчастіше на тимчасову зайнятість чекають адміністраторів і офіс-менеджерів, пропонують в середньому 15 000 грн і 10 000 грн відповідно.

Для молоді пропонують в середньому 8 250 грн на місяць при тимчасовому працевлаштуванні. Підробіток у вигляді роздачі листівок у червні стали шукати майже в 6 разів активніше.

Також на кожну пропозицію з роботи вдома відгукувалися в середньому 20 людей, у той час як офлайн — 18. У травні розрив був ще більшим, адже тоді однією "дистанційною" вакансію цікавились 19 осіб, а "офісною" — всього 13.

Загалом у червні роботодавці розмістили майже 2 300 вакансій для людей на початку кар'єри. З них 16%, або понад 360 випало на пропозиції з тимчасового працевлаштування

Найчастіше в червні вводили в пошук "роботу для школярів" — 4 670 разів, що на 151% частіше, ніж у травні. Не відстають і охочі знайти "віддалену роботу" та "роботу вдома" — позицію для себе вони шукали 4 580 і 3 100 разів відповідно.

Активно також шукають вакансії з щоденною оплатою — цей запит на 4 місці з 3 090 повторами. Закриває топ-5 "роздача листівок" з 2 310 натисканнями на "пошук" за червень. При цьому, в травні такий підробіток шукали 410 разів. Це означає, що всього за місяць його популярність зросла на 466%, або майже в 6 разів.

Стабільно потрібні працівники в Instagram — їм обіцяють заробіток у розмірі 15 000 грн, вакансій же — понад 80. Активно шукають також промоутерів, пропонуючи в середньому 9 000 грн на місяць. Вибрати пропозицію можна серед 70 варіантів.

Топ-5 популярних позицій для студентів закривають оператори — платити їм готові приблизно 11 500 грн, вакансій за червень було майже 70.