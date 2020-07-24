"Північний потік": "Газпром" перевів свою частку в проєкті на міжнародну "доньку"

Головна компанія "Газпром" перевела частку (51%) в проєктній компанії газопроводу "Північний потік" (Nord Stream AG) на ТОВ "Газпром міжнародні проекти".

Про це повідомила компанія, передає Інтерфакс.

"Частка в Nord Stream AG передана в ТОВ "Газпром міжнародні проекти "в рамках роботи по підвищенню ефективності управління активами" Газпрому ", - прокоментували журналістам в управлінні інформації ВАТ "Газпром".

ТОВ "Газпром міжнародні проекти" з'явилося в складі групи газового холдингу в березні. Її генеральним директором призначений начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності Дмитро Хандога.

Раніше компанія називалася "Газпром Руська" (за назвою компресорної станції "Руська" - відправної точки газопроводу "Турецький потік"). Вона повинна була стати оператором будівництва газопроводу "Турецький потік", але його побудувала інша "дочка" - South Stream Transport B.V. (Створена під попередник "Турецького", "Південний потік" і власник контрактів і дозволів).

Ще раніше ТОВ називалося "Ковиктанефтегаз", воно дісталося "Газпрому" в складі активів ВАТ "РУСИА Петролеум".

Nord Stream - міжнародний консорціум п'яти великих європейських енергетичних компаній, створений в 2005 році для проектування, будівництва і експлуатації газопроводу, що складається з двох ниток довжиною 1224 км кожна по дну Балтійського моря.