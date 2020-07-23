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Київрада скасувала сплату пайової участі для літніх майданчиків кафе і ресторанів

Четвер, 23 липня 2020, 19:47
 

Київрада скасувала сплату пайової участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів, а також - для бізнесу, який здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі і об'єктах сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вони платитимуть символічну 1 гривню.

"Для літніх майданчиків біля ресторанів та бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єктах сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма діятиме до кінця жовтня цього року. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів – до кінця року", - написав Кличко.

А якщо підприємці вже сплатили пайову участь до вступу в дію рішення Київради - ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік).

"Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І отримали шалені збитки. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Бо малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І, переконаний, спільними зусиллями та ефективною співпрацею ми цю кризу подолаємо", - додав мер Києва.

Економічна правда

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Кличко ресторани

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