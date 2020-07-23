Київрада скасувала сплату пайової участі для літніх майданчиків кафе і ресторанів

Київрада скасувала сплату пайової участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів, а також - для бізнесу, який здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі і об'єктах сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вони платитимуть символічну 1 гривню.

"Для літніх майданчиків біля ресторанів та бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єктах сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма діятиме до кінця жовтня цього року. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів – до кінця року", - написав Кличко.

А якщо підприємці вже сплатили пайову участь до вступу в дію рішення Київради - ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік).

"Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І отримали шалені збитки. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Бо малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І, переконаний, спільними зусиллями та ефективною співпрацею ми цю кризу подолаємо", - додав мер Києва.

Економічна правда