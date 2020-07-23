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УЗ поновила послуги харчування у швидкісних поїздах

Четвер, 23 липня 2020, 17:55
 

"Укрзалізниця" поновила харчування у пасажирських поїздах, також компанія розпочала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого сполучення.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Під час подорожі швидкісними поїздами Інтерсіті+ та Інтерсіті пасажири можуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання.

При цьому пасажири повинні дотримуватися таких правил: безпечна дистанція та перебування у вагоні-буфеті не більше двох осіб. Розносна торгівля з мобільного візка представниками кейтерингової компанії та доставка замовлення з вагона-буфету на місце наразі не здійснюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізація продуктів харчування у швидкісних поїздах здійснюється на підставі агентського договору з ТОВ "Вог Кафе".

У поїздах далекого сполучення пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

Економічна правда

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