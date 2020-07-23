Поточний рахунок платіжного балансу зведуть з профіцитом вперше за 5 років - НБУ

НБУ суттєво покращив прогноз поточного рахунку на 2020 рік - з нульового дефіциту (за старою методологією - дефіциту 1,7% ВВП у квітневому прогнозі) до профіциту на рівні 4,4% ВВП.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Формуванню профіциту поточного рахунку сприятиме значне скорочення імпорту через падіння попиту на товари довгострокового призначення, закриття кордонів для подорожей, а також низькі ціни на енергоносії.

Водночас завдяки збереженню в світі стабільного попиту на продовольство негативні наслідки пандемії для експорту очікуються слабшими, ніж для імпорту. Крім цього, обсяг переказів від трудових мігрантів в Україну буде вищим, ніж очікувалося", - сказав Шевченко.

У НБУ прогнозують, що у наступні роки поточний рахунок знову буде дефіцитним унаслідок реалізації відкладеного споживчого та інвестиційного попиту, а також очікуваного зниження транзиту газу.

Економічна правда