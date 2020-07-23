"Укрзалізниця" вивчає можливість придбання "електричок" та поїздів у Швейцарії

"Укрзалізниця" вивчає можливість оновлення пасажирського рухомого складу із залученням іноземних виробників, зокрема швейцарських компаній.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Під час зустрічі з представниками бізнесу та виробниками рухомого складу Швейцарської Конфедерації обговорювалася можливість залучення електропоїздів і дизель-поїздів та їх технічні характеристики з представниками компанії Stadler.

"Потяги цього виробника позитивно зарекомендували себе на широкій колії. Потяги виробництва цієї компанії успішно використовуються білоруською залізницею для організації міської електрички і регіональних перевезень.

Ми зацікавлені у співпраці зі Stadler, але приміські перевезення є для "Укрзалізниці" збитковими. Тому ми намагаємося прийти до європейської моделі придбання рухомого складу і пропонуємо органам державної влади розглянути фінансування за рахунок бюджетних коштів", - повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

За словами Юрика, поїзди виробництва Stadler також можуть бути задіяні в реалізації проекту Kyiv City Express - міської електрички Києва.

Як зазначає ЦТС, ще в 2018 році в "Укрзалізниці" заявляли, що компанія очікує пропозиції про можливу співпрацю в питанні оновлення пасажирського рухомого складу від Stadler.

В кінці 2019 року в УЗ говорили, що в найближчі три роки в Україні негайної заміни потребують 77 електропоїздів та 37 дизель-поїздів.

Економічна правда