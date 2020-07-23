"Укрзалізниця" вивчає можливість придбання "електричок" та поїздів у Швейцарії
"Укрзалізниця" вивчає можливість оновлення пасажирського рухомого складу із залученням іноземних виробників, зокрема швейцарських компаній.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Під час зустрічі з представниками бізнесу та виробниками рухомого складу Швейцарської Конфедерації обговорювалася можливість залучення електропоїздів і дизель-поїздів та їх технічні характеристики з представниками компанії Stadler.
"Потяги цього виробника позитивно зарекомендували себе на широкій колії. Потяги виробництва цієї компанії успішно використовуються білоруською залізницею для організації міської електрички і регіональних перевезень.
Ми зацікавлені у співпраці зі Stadler, але приміські перевезення є для "Укрзалізниці" збитковими. Тому ми намагаємося прийти до європейської моделі придбання рухомого складу і пропонуємо органам державної влади розглянути фінансування за рахунок бюджетних коштів", - повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.
За словами Юрика, поїзди виробництва Stadler також можуть бути задіяні в реалізації проекту Kyiv City Express - міської електрички Києва.
Як зазначає ЦТС, ще в 2018 році в "Укрзалізниці" заявляли, що компанія очікує пропозиції про можливу співпрацю в питанні оновлення пасажирського рухомого складу від Stadler.
В кінці 2019 року в УЗ говорили, що в найближчі три роки в Україні негайної заміни потребують 77 електропоїздів та 37 дизель-поїздів.
Економічна правда
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